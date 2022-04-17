Российские оккупанты обстреляли Золотое, два человека погибли, четверо ранены (ВИДЕО)

Сегодня, 17 апреля, российские военные открыли огонь по центру города Золотое Луганской области.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в результате обстрелов минимум двое человек погибли и четверо ранены.

"Это умышленное убийство людей. Кроме жилых домов рядом ничего нет. Россияне целенаправленно били по населению. В одной из многоэтажек разрушены два этажа – снаряды прошли навылет. Есть, по меньшей мере, двое погибших горожан, еще четверо ранены с разной степенью тяжести", – написал Гайдай.

Напомним, в ночь с 16 на 17 апреля российские войска нанесли артиллерийские удары по новым районам Северодонецка, а утром обстреляли Кременную.

В результате обстрелов три человека погибли и 20 получили ранения.

Ранее глава Луганской ОВА заявил, что российские войска начнут наступление на донецко-луганском направлении, как только закончатся дожди.

В связи с этим Гайдай в очередной раз обратился к жителям региона и попросил не медлить с эвакуацией.