Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Российские оккупанты обстреляли Золотое, два человека погибли, четверо ранены (ВИДЕО)

Российские оккупанты обстреляли Золотое, два человека погибли, четверо ранены (ВИДЕО)
Фото: скриншот видео Telegram/Сергей Гайдай

Сегодня, 17 апреля, российские военные открыли огонь по центру города Золотое Луганской области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в результате обстрелов минимум двое человек погибли и четверо ранены.

"Это умышленное убийство людей. Кроме жилых домов рядом ничего нет. Россияне целенаправленно били по населению. В одной из многоэтажек разрушены два этажа – снаряды прошли навылет. Есть, по меньшей мере, двое погибших горожан, еще четверо ранены с разной степенью тяжести", написал Гайдай.

Напомним, в ночь с 16 на 17 апреля российские войска нанесли артиллерийские удары по новым районам Северодонецка, а утром обстреляли Кременную.

В результате обстрелов три человека погибли и 20 получили ранения.

Ранее глава Луганской ОВА заявил, что российские войска начнут наступление на донецко-луганском направлении, как только закончатся дожди.

В связи с этим Гайдай в очередной раз обратился к жителям региона и попросил не медлить с эвакуацией.

Автор:
Дмитрий Нарожный