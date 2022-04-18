С начала войны в Украине из-за боевых действий погибли более 2 тысяч мирных жителей, - ООН

Из-за боевых действий в Украине с 24 февраля по 18 апреля 2022 года погибло 2072 мирных жителя, а 2818 получили ранения. Об этом сказано в сообщении Управления Верховного комиссара Организации объединенных наций по правам человека.

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По данным ООН, погибли 2072 гражданских: 537 мужчин, 327 женщин, 38 девочек и 60 мальчиков, а также 71 ребенок и 1039 взрослых, пол которых еще не удалось установить.

Кроме того, 2818 получили ранения: 327 мужчин, 253 женщины, 56 девочек и 61 мальчик, а также 155 детей и 1966 взрослых, пол которых не установлен.

Большинство зафиксированных потерь среди гражданских лиц были вызваны применением взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

ООН считает, что реальные цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения из мест, откуда поступает информация о потерях среди гражданского населения, все еще нуждаются в подтверждении.

Это относится, например, к населенным пунктам Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область), Попасная (Луганская область), и Бородянка (Киевская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц. Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику.