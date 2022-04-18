З початку війни в Україні через бойові дії загинуло понад 2 тисячі мирних жителів, - ООН

Через бойові дії в Україні з 24 лютого по 18 квітня 2022 року загинуло 2072 мирні жителі, а 2818 отримали поранення. Про це йдеться у повідомленні Управління Верховного комісара Організації об'єднаних націй з прав людини.

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За даними ООН, загинули 2072 цивільних: 537 чоловіків, 327 жінок, 38 дівчаток і 60 хлопчиків, а також 71 дитина та 1039 дорослих, стать яких ще не вдалося встановити.

Крім того, 2818 отримали поранення: 327 чоловіків, 253 жінки, 56 дівчаток та 61 хлопчик, а також 155 дітей та 1966 дорослих, стать яких не встановлено.

Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб були викликані застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.

ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де продовжуються інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень з місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження.

Це відноситься, наприклад, до населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Попасна (Луганська область) та Бородянка (Київська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.