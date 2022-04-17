Более 100 тысяч мирных жителей Мариуполя страдают от нехватки воды и пищи - ООН

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что в Мариуполе усиливается гуманитарная катастрофа, а с 18 апреля людям будет запрещено находиться на улице без специального пропуска. Это приведет к тому, что люди даже не смогут получить продукты.

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За месяц блокады Мариуполя рашисты не допустили туда ни один гуманитарный конвой с продовольствием и лекарствами от Украины или международных организаций. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"При этом широко разрекламированная в СМИ оккупанта гуманитарная помощь РФ включает лишь буханку хлеба и бутылку воды в сутки. Выдача продуктов проходит в штабах "Единой России", но продуктов катастрофически не хватает", - говорит Денисова.

Она отметила, что с каждым днем ухудшается ситуация с медицинской помощью, поэтому распространяется антисанитария, а пребывание в сырых холодных подвалах вызывают инфекционные и простудные заболевания. При этом получить помощь врача в городе невозможно.

С понедельника, 18 апреля, в городе будет запрещено перемещение и пребывание на улице без специальных пропусков. Сотни горожан вынуждены выстаивать очереди для их получения, иначе – получить даже скудный паек с хлебом будет невозможно.

"Рашисты уничтожают мариупольцев всеми возможными способами, превратив город в ад. Такие действия РФ являются геноцидом украинского народа в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказания за него, и статьи 6 Римского устава международного уголовного суда. Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты совершения РФ преступления геноцида и нарушений прав человека в Украине", – написала Денисова.

Напомним, что в Мариуполе кафиры эксгумируют тела погибших мирных жителей.