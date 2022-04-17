Понад 100 тисяч мирних мешканців міста Маріуполь страждають від нестачі води та їжі - ООН

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що у Маріуполі посилюється гуманітарна катастрофа, а з 18 квітня людям буде заборонено перебувати на вулиці без спеціальної перепустки. Це призведе до того, що люди навіть не зможуть отримати мізерну пайку.

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За понад місяць блокади Маріуполя рашисти не допустили туди жоден гуманітарний конвой з продовольством та ліками від України або міжнародних організацій. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"При цьому широко розрекламована у ЗМІ окупанта гуманітарна допомога РФ включає лише буханку хліба та пляшку води на добу. Видача продуктів проходить в штабах "Єдиної Росії", але харчів катастрофічно не вистачає", - говорить Денісова.

Вона зазначила, що з кожним днем погіршується ситуація з медичною допомогою - шириться антисанітарія, а перебування у сирих холодних підвалах викликають інфекційні та застудні хвороби. При цьому отримати допомогу лікаря у місті неможливо.

З понеділка, 18 квітня, в місті буде заборонено переміщення та навіть перебування на вулиці без спеціальних перепусток. Сотні містян вимушені вистоювати черги для їх отримання, інакше - отримати навіть мізерний пайок з хлібом буде неможливо.

"Рашисти знищують маріупольців усіма можливими засобами, перетворивши місто на пекло. Такі дії РФ є геноцидом українського народу відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти вчинення РФ злочину геноциду та порушень прав людини в Україні", - написала Денісова.

Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти ексгумують тіла загиблих мирних жителів.