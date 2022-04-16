Російські війська планують заборонити пересування по Маріуполю цивільних людей

Російські війська, що окупанти Маріуполь готуються з 18 квітня закрити місто на в’їзд і виїзд. Також в їх планах заборонити пересування по районах, щоб провести фільтрацію усіх чоловіків – частину з них хочуть мобілізувати.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це у своєму Telegram написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"По місту окупанти повідомляють, що з понеділка планується остаточне закриття не тільки міста на в’їзд/виїзд для всіх, але й буде діяти заборона на переміщення по районах на тиждень. В цей час буде проведено фільтрацію 100% чоловіків, що залишились в місті. Для того їх буде переміщено в Новоазовськ», — пояснив він.

Частину людей планують мобілізувати до російського окупаційного корпусу, частину через примус відправити на розчистку завалів. Віднесених до неблагонадійних чоловіків планують ізолювати.

Андрющенко каже, що окупанти збираються залишити в місті виключно жінок та чоловіків для обслуговування потреб. Влада Маріуполя пов’язує це з неможливістю російських загарбників утримувати в місті цивільне населення навіть в мінімально придатних для життях умовах.

Нагадаємо, прес-служба полку "Азов", військовослужбовці якого тримають оборону Маріуполя, повідомила, що ввечері 11 квітня російські військові скинули на місто невідому отруйну речовину.