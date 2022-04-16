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Російські війська планують заборонити пересування по Маріуполю цивільних людей
Російські війська, що окупанти Маріуполь готуються з 18 квітня закрити місто на в’їзд і виїзд. Також в їх планах заборонити пересування по районах, щоб провести фільтрацію усіх чоловіків – частину з них хочуть мобілізувати.
Про це у своєму Telegram написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"По місту окупанти повідомляють, що з понеділка планується остаточне закриття не тільки міста на в’їзд/виїзд для всіх, але й буде діяти заборона на переміщення по районах на тиждень. В цей час буде проведено фільтрацію 100% чоловіків, що залишились в місті. Для того їх буде переміщено в Новоазовськ», — пояснив він.
Частину людей планують мобілізувати до російського окупаційного корпусу, частину через примус відправити на розчистку завалів. Віднесених до неблагонадійних чоловіків планують ізолювати.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Андрющенко каже, що окупанти збираються залишити в місті виключно жінок та чоловіків для обслуговування потреб. Влада Маріуполя пов’язує це з неможливістю російських загарбників утримувати в місті цивільне населення навіть в мінімально придатних для життях умовах.
Нагадаємо, прес-служба полку "Азов", військовослужбовці якого тримають оборону Маріуполя, повідомила, що ввечері 11 квітня російські військові скинули на місто невідому отруйну речовину.