Российские войска планируют запретить передвижение по Мариуполю гражданских

Российские войска готовятся с 18 апреля закрыть Мариуполь на въезд и выезд. Также в их планах запретить передвижение по районам, чтобы провести фильтрацию всех мужчин – часть хотят мобилизовать.

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Об этом в своем Telegram написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"По городу кафиры сообщают, что с понедельника планируется окончательное закрытие не только города на въезд/выезд для всех, но и будет действовать запрет на перемещение по районам в неделю. В это время будет проведена фильтрация 100% оставшихся в городе мужчин. Для того они будут перемещены в Новоазовск", — пояснил он.

Часть людей планируют мобилизовать в российский оккупационный корпус, часть по принуждению отправить на расчистку завалов. У отнесенных к неблагонадежным мужчинам планируют изолировать.

Андрющенко говорит, что кафиры собираются оставить в городе исключительно женщин и мужчин для обслуживания нужд. Власти Мариуполя связывают это с невозможностью российских захватчиков содержать в городе гражданское население даже в минимально пригодных для жизни условиях.

Напомним, пресс-служба полка "Азов", военнослужащие которого держат оборону Мариуполя, сообщила, что вечером 11 апреля российские военные сбросили на город неизвестное ядовитое вещество.