У Маріуполі окупанти ексгумують тіла загиблих мирних жителів

У блокованому Маріуполі російсько-окупаційні війська розпочали ексгумацію тіл загиблих цивільних та забороняють маріупольцям ховати нових загиблих.

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За інформацією маріупольців, які все ще залишаються в блокованому місті, російські окупанти розпочали процес ексгумації тіл, які до цього поховали у дворах житлових будинків міста. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

У міськраді зазначили, що поки що невідомо, навіщо проводиться ексгумація, але нагадали, що українська розвідка зафіксувала у Маріуполі 13 мобільних крематоріїв.

"Можливо припустити, що російсько-окупаційні війська намагаються всіма способами замінити сліди своїх військових злочинів у нашому місті. Але у них нічого не вийде, весь світ уже фіксує численні злочини російської армії у Маріуполі", – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що окрім ексгумації окупанти забороняють ховати вбитих ними мешканців: у кожному дворі житлового будинку поставили своїх людей, які стежать за тим, щоб маріупольці не ховали своїх померлих рідних чи знайомих.

Нагадаємо, раніше сьогодні командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина закликав владу провести деблокаду Маріуполя в найкоротші терміни або військовим, або політичним шляхом. За його словами, захисники не мають наміру здаватися в полон і готові боротися, але ситуація в місті погіршується.