В Мариуполе оккупанты эксгумируют тела погибших мирных жителей

В блокированном Мариуполе российско-оккупационные войска начали эксгумацию тел погибших гражданских и запрещают мариупольцам хоронить новых погибших.

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По информации мариупольцев, которые все еще остаются в блокированном городе, российские оккупанты начали процесс эксгумации тел, до этого похороненных во дворах жилых домов города. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

В горсовете отметили, что пока неизвестно, зачем проводится эксгумация, но напомнили, что украинская разведка зафиксировала в Мариуполе 13 мобильных крематориев.

"Возможно допустить, что российско-оккупационные войска пытаются всеми способами замести следы своих военных преступлений в нашем городе. Но у них ничего не получится, весь мир уже фиксирует многочисленные преступления российской армии в Мариуполе", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что помимо эксгумации оккупанты запрещают хоронить убитых ими жителей: в каждом дворе жилого дома поставили своих людей, которые следят за тем, чтобы мариупольцы не хоронили своих умерших родных или знакомых.

Напомним, ранее сегодня командир 36 отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына призвал власти провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем. По его словам, защитники не намерены сдаваться в плен и готовы сражаться, но обстановка в городе ухудшается.