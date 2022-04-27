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Генсек ООН Гутерріш прибув до України
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у середу, 27 квітня, прибув до Києва, де планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це він повідомив у Twitter.
Генсек зазначив, що збирається продовжити роботу з розширення гуманітарної допомоги та забезпечення евакуації мирних жителів із зон бойових дій.
"Чим швидше закінчиться ця війна, тим краще для України, Росії та світу", - написав він.
Перед цим Гуттеріш 25 квітня приїхав до Москви для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Генсек ООН повторив пропозицію щодо створення контактної групи ООН, Росії та України з організації гуманітарних коридорів.
Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш пропонував запровадити в Україні Великодню "гуманітарну паузу", але Кремль не підтримав його ініціативу.