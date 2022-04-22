Генсек ООН Гутерриш встретится в Москве с Путиным

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 26 апреля посетит Москву, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает "Интерфакс".

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"Во вторник, 26 апреля, в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным", — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Гутерриш также обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о встрече с ним в Киеве.

Генеральный секретарь ООН хотел бы обсудить срочные меры по установлению мира между Россией и Украиной.

Напомним, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил ввести в Украине Пасхальную "гуманитарную паузу", но Кремль не поддержал его инициативу.

Тем временем президент Европейского Совета Мишель призвал Путина открыть гумкоридоры в Украине.