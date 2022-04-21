Генсек ООН намерен посетить Москву и Киев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен в ближайшие дни посетить Москву для переговоров с Путиным и Киев - для переговоров с Владимиром Зеленским. Об этом передает Deutsche Welle .

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Письма с просьбами организовать данные визиты были переданы представителям Украины и России в ООН. В ходе этих визитов генсек Гутерриш рассчитывает добиться принятия срочных шагов для достижения долгосрочного перемирия между двумя странами.

Накануне Антонио Гутерриш предложил ввести в Украине Пасхальную "гуманитарную паузу", начиная с 21 апреля до православного Пасхального воскресенья.

По его словам, такое перемирие позволило бы эвакуировать больше мирных жителей из районов Украины, охваченных боевыми действиям, а гуманитарным организациям - оказать помощь пострадавшим.

Украина уже согласилась на это предложение. В то же время зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал предложение о перемирии "противоречивым" не обозначив четкой позиции России по этому вопросу.

Напомним, что по данным ООН более 100 тысяч мирных жителей Мариуполя страдают от нехватки воды и пищи.