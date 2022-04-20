Зеленский заявил о готовности обменять российских пленных на жителей Мариуполя

Президент Украины Владимир Зеленский готов к обмену пленных военных РФ на возможность организации выхода из Мариуполя мирных жителей и защитников города. Об этом он заявил во время брифинга.

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Зеленский отметил, что украинская сторона готова к разным форматам обмена.

"Мы готовы ради наших людей, — как военных, так и гражданских, — на любой формат обмена. Это такая же правда, как и то, что я готов к диалогу относительно конца войны с президентом РФ", — заявил президент Украины.

Члены переговорной группы Михаил Подоляк и Давид Арахамия уже заявили о готовности отправиться в Мариуполь для обсуждения с представителями РФ условий эвакуации военных и гражданских.

Но российская сторона пока не отреагировала на предложение о мариупольском обмене.

Напомним, в среду, 20 апреля, оккупанты сорвали гуманитарный коридор, который организовывали в Мариуполе для мирных жителей.

В то же время защитники "Азовстали" назвали условия своего выхода с территории завода.