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Зеленський заявив про готовність обміняти російських полонених на мешканців Маріуполя
Президент України Володимир Зеленський готовий до обміну полонених військових РФ на можливість виходу з Маріуполя мирних жителів та захисників міста. Про це він заявив під час брифінгу.
Зеленський зазначив, що українська сторона готова до різних форматів обміну.
"Ми готові заради наших людей, — як військових, так і цивільних, — на будь-який формат обміну. Це така ж правда, як і те, що я готовий до діалогу щодо закінчення війни з президентом РФ", - сказав президент України.
Члени переговорної групи Михайло Подоляк та Давид Арахамія вже заявили про готовність вирушити до Маріуполя для обговорення з представниками РФ умов евакуації військових та цивільних.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Але російська сторона поки що не відреагувала на пропозицію про маріупольський обмін.
Нагадаємо, у середу, 20 квітня, окупанти зірвали гуманітарний коридор, який організовували у Маріуполі для мирних мешканців.
Водночас захисники "Азовсталі" назвали умови свого виходу з території заводу.