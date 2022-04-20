Зеленський про документи Росії щодо переговорів: "Нічого не бачив"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знає про пропозиції Кремля щодо переговорів, які нібито передали українській делегації. Про це він заявив на брифінгу після зустрічі із головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, повідомляє Офіс президента.

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"Нічого про це не чув, нічого не бачив. Упевнений, що нам нічого не передали", – сказав Зеленський.

Він також прокоментував слова Дмитра Пєскова, прессекретаря президента РФ Володимира Путіна, що "м'яч" тепер на стороні України.

"Мені здається, він сам із собою грає. З такими серйозними речами точно не граються. Ми обов'язково покажемо, як ми б'ємо по воротах, коли нам дадуть м'яч", - наголосив президент України.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що РФ у рамках переговорного процесу передала Україні проект документа з чіткими виробленими формулюваннями, і що тепер Москва чекає на відповідь від Києва.

Потім радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна вивчає документ, переданий Кремлем.