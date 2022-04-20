Зеленский о документах России по переговорам: "Ничего не видел"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает о предложениях Кремля по переговорам, которые якобы предали украинской делегации. Об этом он заявил на брифинге после встречи с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, сообщает “Интерфакс-Украина”.

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"Ничего об этом не слышал, ничего не видел. Уверен, что нам ничего не передали", - сказал Зеленский.

Он также прокомментировал слова Дмитрия Пескова. пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, о том, что "мяч" теперь на стороне Украины.

"Мне кажется он сам с собой играет. С такими серьезными вещами точно не играются. Мы обязательно покажем, как мы бьем по воротам, когда нам дадут мяч", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, в Кремле заявили, что РФ в рамках переговорного процесса передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками, и что теперь Москва ждет ответа от Киева.

Затем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина изучает документ, переданный Кремлем.