Генсек ООН має намір відвідати Москву та Київ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш має намір найближчими днями відвідати Москву для переговорів із Путіним та Київ – для переговорів із Володимиром Зеленським. Про це передає Deutsche Welle .

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Листи з проханнями організувати дані візити були передані представникам України та Росії до ООН. У ході цих візитів генсек Гутерріш розраховує домогтися ухвалення термінових кроків для досягнення довгострокового перемир'я між двома країнами.

Напередодні Антоніо Гутерріш запропонував запровадити в Україні Великодню "гуманітарну паузу", починаючи з 21 квітня до православної Великодньої неділі.

За його словами, таке перемир'я дозволило б евакуювати більше мирних жителів із районів України, охоплених бойовими діями, а гуманітарним організаціям – надати допомогу постраждалим.

Україна вже погодилася на цю пропозицію. У той же час заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав пропозицію про перемир'я "суперечливим", не позначивши чіткої позиції Росії з цього питання.

Нагадаємо, що за даними ООН понад 100 тисяч мирних жителів Маріуполя страждають від нестачі води та їжі.