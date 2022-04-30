Міжнародна організація з міграції запросила ще $514 млрд для постраждалих від війни українців

Міжнародна організація з міграції (МОМ) запросила $514 млн на надання гуманітарної допомоги потерпілим від війни жителям України, зокрема українським біженцям в інших країнах.

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За даними ООН, з початку війни кількість внутрішніх вимушених переселенців досягла 7,7 млн осіб, а кількість біженців – п'ять мільйонів, включаючи щонайменше 233 тисячі громадян третіх країн.

«МОМ продовжує надавати підтримку уряду України та владі на місцях, а також НКО та організаціям громадянського суспільства. Головний компонент такої допомоги – забезпечення даху над головою для тих, кому довелося покинути свої будинки, рятуючись від військових дій. Разом із партнерами МОМ намагається пристосувати під тимчасове житло різні будівлі та створити якнайбільше центрів прийому, розподілу та транзиту для внутрішніх переселенців та біженців», — йдеться у повідомленні організації.

Виступаючи напередодні у Києві, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зазначив, що на відміну від масштабних гуманітарних операцій ООН у деяких інших країнах, в Україні існують ефективні інститути та уряд, який підтримує своїх громадян, та ООН координує всі свої зусилля із цими структурами.

«Це одна з гуманітарних операцій, що найбільш стрімко розширюються, з тих, що ми коли-небудь розвертали. Я розумію, що все ідеально; і все, що ми можемо зробити сьогодні, тьмяніє перед масштабом потреб. Я приїхав, щоб запевнити вас у тому, що ми й надалі зміцнюватимемо ці зусилля, координуючи їх на кожному етапі з урядом України», — сказав Гутерріш.

Нагадаємо, Гутерріш у середу, 27 квітня, прибув до Києва, де зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.