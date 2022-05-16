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В ЄС запустили телефонну гарячу лінію для біженців українською мовою
Єврокомісія запустила спеціальну телефонну гарячу лінію українською мовою для надання інформації і допомоги українцям, які рятуються від російської агресії.
Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.
Зателефонувавши на гарячу лінію, українці, які рятуються від війни, можуть отримати широкий спектр практичної та корисної інформації та відповіді на питання щодо умов в'їзду та подорожі до ЄС, доступу до прав та можливостей, таких як освіта, робота чи охорона здоров’я.
Зв'язатися з гарячою лінією українською мовою в межах ЄС можна за номером 00 800 6 7 8 9 10 11 (послуга надається безкоштовно), а також з-за меж ЄС за номером +32 22 99 96 96 (застосовуються стандартні міжнародні тарифи).Підписуйтесь на наш Telegram канал
Гаряча лінія також доступна офіційними мовами ЄС та російською. Додатково є безкоштовна послуга зворотнього дзвінка. Більше інформації доступно на сайті EDCC.