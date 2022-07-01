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lifecell продовжив дію безкоштовниї вхідних та використання пакетного інтернету у роумінгу
Мобільний оператор lifecell продовжив до кінця липня дію двох акцій для користувачів, що знаходяться в інших країнах. Про це йдеться у повідомленні компанії.
Зокрема, розширено до 34 країн дію акції "Гігабайти без кордонів". Суть цієї пропозиції, введеної ще в травні, - у тому, що абоненти можуть використовувати пакетні гігабайти за кордоном за умови оплаченого пакета послуг без додаткової плати за роумінг.
Актуальний перелік країн у липні: Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Північна Македонія, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Швейцарія.
"lifecell розуміє важливість зв’язку для людей, які змушені були тікати від російської агресії за кордон у пошуках безпечного місця. Тому ще в травні оператор запустив акцію "Гігабайти без кордонів". Відтоді акцією скористалося понад 20% абонентів, які виїхали за кордон", - зазначає оператор.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За даними lifecell, середнє споживання мобільного інтернету на одного абонента за кордоном протягом минулих чотирьох місяців зросло на 91%. Найактивніше послугою користувалися абоненти у Польщі, Німеччині й Болгарії.
Для того, щоб користуватися гігабайтами за кордоном, необхідно оплатити свій тарифний план або перезамовити його через *700# у період проведення акції й отримати в роумінгу стільки гігабайтів, скільки передбачено в українському тарифі (максимально можна використати 50 ГБ протягом липня).
Окрім цього, lifecell продовжив на липень акцію, згідно з якою можна приймати вхідні дзвінки в 16 країнах без додаткової плати, лише оплативши свій пакет послуг. Як зазначають в компанії, за час дії пропозиції з 17 травня нею скористалося понад 23% роумерів.
Перелік країн за цією акцією: Бельгія, Болгарія, Греція, Естонія, Іспанія, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Франція, Хорватія, Швеція.
Джерело фото: ua.depositphotos.com