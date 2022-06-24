Абоненты "Киевстар" теперь могут общаться без платы за роуминг в 30 странах

С 23 июня 2022 года абоненты "Киевстар" могут общаться по своим "домашним", украинским тарифам в 30 странах мира. Мобильный оператор увеличил "географию" услуги "Роуминг как дома" еще в 14 странах.

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Об этом сообщает пресс-служба "Киевстар".

Киевстар увеличил "географию" услуги "Роуминг как дома" еще в 14 странах: Бельгия, Великобритания, Греция, Португалия, Финляндия и Швеция, Дания и Норвегия, Ирландия, Люксембург, Словения, Хорватия, Швейцария и Египет.

Теперь и в этих странах абоненты Киевстар могут пользоваться услугами в своем тарифе, просто оплатив счет на 4 недели для подписки или месяц в контрактных тарифах.

Абоненты подписки по особым условиям услуги "Роуминг как дома" могут воспользоваться всеми основными сервисами, предусмотренными их тарифным пакетом.

Контрактные и бизнес клиенты получают дополнительный пакет услуг: 500 минут для исходящих звонков на все украинские номера и номера в стране пребывания, 15 Гб мобильного интернета, а также 50 SMS. Все входящие вызовы также безлимитны.

Благодаря этому почти 2 млн абонентов Киевстар, вынужденных выехать за границу из-за войны, смогут поддерживать связь с Украиной, своими родными и друзьями.

Оплатив только стоимость своего "украинского" тарифного плана, абоненты получат все основные услуги мобильной связи на выгодных условиях.

"Кроме того, оплата услуг в своем тарифе – это поддержка отечественного мобильного оператора. Это ведь инвестиции в восстановление телеком-сети на освобожденных территориях и в поддержку людей в зоне активных боевых действий", - подчеркнули в "Киевстаре".

Отметим, Украина хочет присоединиться к роуминговому пространству ЕС.