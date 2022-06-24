Абоненти "Київстар" тепер можуть спілкуватися без плати за роумінг у 30 країнах

З 23 червня 2022 року абоненти "Київстар" можуть спілкуватися за своїми "домашніми", українськими тарифами у 30 країнах світу. Мобільний оператор збільшив "географію" послуги "Роумінг як удома" ще у 14 країнах.

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Про це повідомляє прес-служба "Київстару".

Київстар збільшив "географію" послуги "Роумінг як вдома" ще у 14 країнах: Бельгія, Великобританія, Греція, Португалія, Фінляндія та Швеція, Данія та Норвегія, Ірландія, Люксембург, Словенія, Хорватія, Швейцарія та Єгипет.

Тепер і в цих країнах абоненти Київстар можуть користуватися послугами у своєму тарифі, просто сплативши рахунок на 4 тижні для підписки або місяць у контрактних тарифах.

Абоненти передплати за особливими умовами послуги "Роумінг як вдома" можуть скористатися всіма основними сервісами, що передбачені їх тарифним пакетом.

Контрактні та бізнес-клієнти отримують додатковий пакет послуг: 500 хвилин для вихідних дзвінків на всі українські номери та номери в країні перебування, 15 Гб мобільного інтернету, а також 50 SMS. Усі вхідні дзвінки також безлімітні.

Завдяки цьому майже 2 млн абонентів Київстар, які змушені виїхати за кордон через війну, зможуть підтримувати зв'язок з Україною, своїми рідними та друзями.

Сплативши лише вартість свого "українського" тарифного плану, абоненти отримають усі основні послуги мобільного зв'язку на найвигідніших умовах.

"Крім того, оплата послуг у своєму тарифі – це підтримка вітчизняного мобільного оператора. Це ж інвестиції у відновлення телеком-мережі на звільнених територіях та на підтримку людей у зоні активних бойових дій", - наголосили у "Київстарі".

Зазначимо, що Україна хоче приєднатися до роумінгового простору ЄС.