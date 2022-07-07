ЄС закликає мобільних операторів продовжити угоду про мінімізацію тарифів на зв'язок з Україною

Європейська комісія закликає операторів мобільного зв'язку країн Європейського cоюзу та України продовжити угоду, яка дозволяє забезпечувати максимально дешевий зв'язок між ЄС та Україною. Про це йдеться у прес-релізі європейського уряду.

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"Після агресивної війни Росії проти України мільйони людей втекли до ЄС, і дуже важливо, щоб українці мали доступ до доступного зв'язку, щоб залишатися на зв'язку зі своїми сім'ями та друзями", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що спільна заява мобільних операторів, підготовлена за сприяння Єврокомісії та Європейського парламенту, була підписана 8 квітня, проте термін її актуальності було визначено у три місяці, після чого сторони мали намір оновити домовленості з урахуванням уже нових обставин.

"Оцінка, опублікована Органом європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC), показує, що угода між операторами була дуже успішною. Це дає добрі підстави для продовження угоди, і Комісія закликає операторів виконувати добровільні зобов'язання", - наголошують нині у Єврокомісії.

Зокрема, європейські оператори тоді зобов'язалися максимально знизити тарифи на роумінг для українських операторів до рівня, що дає змогу покрити витрати на надання послуги; зменшити тарифи на дзвінки з українських номерів, у тому числі в роумінгу в ЄС, на номери країн ЄС. У свою чергу, українські оператори зобов'язалися поступово знижувати міжнародні тарифи на дзвінки до України з номерів ЄС та з українських номерів у роумінгу ЄС.

При цьому наголошувалося, що оператори ЄС й так роздали і продовжать безкоштовно роздавати мільйони SIM-карток українцям, запровадили безкоштовні або з великими знижками міжнародні дзвінки та SMS до України, а також надають безкоштовний вихідний роумінг для клієнтів з ЄС в самій Україні.

З української сторони до угоди приєдналися всі три мобільні оператори - "Київстар", lifecell та "Vodafone Україна".

З європейського ж боку це були компанії BICS, Bouygues Telecom, Colt Technology Services, Deutsche Telekom, Enreach, Fastweb, Iliad Group, KPN, Liberty Global, MasMovil, Neterra, Orange, Play, Polkomtel, Proximus, Telefonica, Telenor, Telia Company, Three Group, TIM, Transatel, Vodafone, MVNO Europe, Nuuday, Plume, Deutsche Glasfaser, Tele2, Altice Portugal, SFR, O2, BT, Elisa, Enigma System, T-Mobile Netherlands та EWE TEL.

Джерело фото: ua.depositphotos.com