Оператори домовилися зробити доступнішими дзвінки між ЄС та Україною

27 операторів зв'язку з ЄС та України підписали заяву про скоординовані зусилля щодо забезпечення доступного або безплатного роумінгу, а також міжнародних дзвінків. Про це повідомляє Єврокомісія.

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Оператори мають намір допомогти українцям, переміщеним по всій Європі, підтримувати зв'язок із сім'єю та друзями на батьківщині.

Вже близько 4,2 мільйона українців втекли через війну до європейських країн. Важливо, щоб вони могли залишатися на зв'язку зі своєю сім'єю та друзями, та користувалися інтернетом.

Ініціатива кількох операторів зв'язку щодо скасування або зниження плати за міжнародні дзвінки з Україною та надбавки за роумінг для переміщених осіб у Європі дуже вітається і має бути поставлена ​​на ширшу та стійкішу основу.

"Українські оператори можуть з більшою готовністю пропонувати своїм клієнтам безплатний роумінг у Європейському Союзі, полегшуючи їм можливість залишатися на зв'язку зі своєю сім'єю та друзями в Україні. Таким чином, у ці скрутні часи на них не лягає додаткове фінансове навантаження", - доповідач Європарламенту з нового регулювання роумінгу Анжеліка Вінціг.

Спільну заяву вже підписали 24 оператори, що базуються в ЄС, і всі 3 мобільні оператори, що базуються в Україні.

Раніше мобільний оператор Vodafone вирішив надати своїм абонентам, що опинилися на території Росії та Білорусі, 30 безплатних хвилин щодня для вхідних та вихідних дзвінків на номери України та країни перебування, а також 30 вихідних SMS.

А для абонентів "Київстар", які вимушено виїхали через війну в одну з 9 країн Європи, у роумінгу почнуть діяти внутрішні тарифи оператора.