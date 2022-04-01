Vodafone запровадив безкоштовні дзвінки для українців, які опинилися в РФ та Білорусі

Мобільний оператор Vodafone вирішив надати своїм абонентам, що опинилися на території Росії та Білорусі, 30 безкоштовних хвилин щодня для вхідних та вихідних дзвінків на номери України та країни перебування, а також 30 вихідних SMS. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Крім того, у співпраці з Міністерством закордонних справ України оператор забезпечив для примусово вивезених українців можливість безкоштовно дзвонити на номери українських посольств у суміжних країнах чи країнах найімовірнішого транзитного проїзду.

Всім українцям, які опинилися на території країни-агресора після початку війни, надійдуть SMS-повідомлення із прямими контактами українських посольств у найближчих країнах.

Співвітчизників, які стали жертвами незаконних дій російського режиму та бажають повернутися до України, просять повідомити свої дані найближчому посольству.

"У разі неможливості зв'язатися з дипломатичними установами за вказаними телефонами (телефонні лінії можуть бути перевантажені через велику кількість звернень) потрібно направити повідомлення електронною поштою або через вказані в контактах месенджери. Усі звернення будуть оперативно та належним чином опрацьовані", — йдеться у повідомленні.

Посольство Естонії: +372 6015 835, +372 5887 4477, [email protected], [email protected]

Посольство у Латвії: +371 2923 9262 (WhatsApp), [email protected]

Посольство у Білорусі: +375 25 603 11 84 (WhatsApp, Viber), [email protected], [email protected]

Посольство Грузії: +995 595 08 22 88 (WhatsApp), [email protected]

Посольство в Азербайджані: +994 50 255 75 18 (WhatsApp), [email protected]

Посольство у Казахстані: +7 70 5755 6610 (WhatsApp, Viber), [email protected], [email protected]

Посольство у Китаї: +86 1370 1230 647, [email protected], [email protected]

Посольство у Вірменії: +374 7710 0273 (WhatsApp, Viber, Telegram), [email protected]

Посольство у Литві: +370 5233 0782, +370 6555 0194, [email protected], [email protected]

Посольство у Польщі: +48 698 608 837 (WhatsApp, Viber), [email protected]

Консульство у Гданську (Польща): +48 5834 606 90, +48 6076 543 33, [email protected]

Посольство у Туреччині: +90 539 550 98 98 (WhatsApp, Viber, Telegram), [email protected], [email protected]

Нагадаємо, що раніше з таким закликом до примусово вивезених до Росії українців звернулося й саме МЗС. Водночас, у повідомленні Vodafone не згадані контакти посольства України у Фінляндії. Чи означає це, що туди все ж таки дзвонити доведеться платно, не уточнюється.

Зазначимо також, що напередодні міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук анонсувала державну програму підтримки примусово депортованих Росією українців.