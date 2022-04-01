Vodafone ввел бесплатные звонки для украинцев, оказавшихся в РФ и Беларуси

Мобильный оператор Vodafone решил предоставить своим абонентам, оказавшимся на территории России и Беларуси, 30 бесплатных минут ежедневно для входящих и исходящих звонков на номера Украины и страны пребывания, а также 30 исходящих SMS. Об этом говорится в сообщении компании.

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Кроме того, в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Украины оператор обеспечил для принудительно вывезенных украинцев возможность бесплатно звонить на номера украинских посольств в сопредельных странах или странах наиболее вероятного транзитного проезда.

Всем украинцам, оказавшимся на территории страны-агрессора после начала войны, поступят SMS-сообщения с прямыми контактами украинских посольств в ближайших странах.

Соотечественников, которые стали жертвами незаконных действий российского режима и желают вернуться в Украину, просят сообщить свои данные ближайшему посольству.

"В случае невозможности связаться с дипломатическими учреждениями по указанным телефонам (телефонные линии могут быть перегружены из-за большого количества обращений), нужно направить сообщение по электронной почте или через указанные в контактах мессенджеры. Все обращения будут оперативно и должным образом проработаны", — сказано в сообщении.

Посольство в Эстонии: +372 6015 835, +372 5887 4477, [email protected], [email protected]

Посольство в Латвии: +371 2923 9262 (WhatsApp), [email protected]

Посольство в Беларуси: +375 25 603 11 84 (WhatsApp, Viber), [email protected], [email protected]

Посольство в Грузии: +995 595 08 22 88 (WhatsApp), [email protected]

Посольство в Азербайджане: +994 50 255 75 18 (WhatsApp), [email protected]

Посольство в Казахстане: +7 70 5755 6610 (WhatsApp, Viber), [email protected], [email protected]

Посольство в Китае: +86 1370 1230 647, [email protected], [email protected]

Посольство в Армении: +374 7710 0273 (WhatsApp, Viber, Telegram), [email protected]

Посольство в Литве: +370 5233 0782, +370 6555 0194, [email protected], [email protected]

Посольство в Польше: +48 698 608 837 (WhatsApp, Viber), [email protected]

Консульство в Гданьске (Польша): +48 5834 606 90, +48 6076 543 33, [email protected]

Посольство в Турции: +90 539 550 98 98 (WhatsApp, Viber, Telegram), [email protected], [email protected]

Напомним, что ранее с таким призывом к принудительно вывезенным в Россию украинцам обратился сам МИД. В то же время в сообщении Vodafone не упомянуты контакты посольства Украины в Финляндии. Означает ли это, что туда все же звонить придется платно, не уточняется.

Отметим также, что накануне министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук анонсировала государственную программу поддержки принудительно депортированных Россией украинцев.