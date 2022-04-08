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Операторы договорились сделать доступнее звонки между ЕС и Украиной
27 операторов связи из ЕС и Украины подписали заявление о скоординированных усилиях по обеспечению доступного или бесплатного роуминг, а также международных звонков. Об этом сообщает Еврокомиссия.
Операторы намерены помочь украинцам, перемещенным по всей Европе, поддерживать связь с семьей и друзьями на родине.
Уже около 4,2 миллиона украинцев бежали из-за войны в европейские страны. Важно, чтобы они могли оставаться на связи со своей семьей и друзьями, и пользовались интернетом.
Инициатива нескольких операторов связи по отмене или снижению платы за международные звонки с Украиной и надбавки за роуминг для перемещенных лиц в Европе очень приветствуется и должна быть поставлена на более широкую и устойчивую основу.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Украинские операторы могут с большей готовностью предлагать своим клиентам бесплатный роуминг в Европейском Союзе, облегчая им возможность оставаться на связи со своей семьей и друзьями в Украине. Таким образом, в эти трудные времена на них не ложится дополнительная финансовая нагрузка", — докладчик Европарламента по новому регулированию роуминга Анжелика Винциг.
Совместное заявление уже подписали 24 оператора, базирующихся в ЕС, и все 3 мобильных оператора, базирующихся в Украине.
Ранее мобильный оператор Vodafone решил предоставить своим абонентам, оказавшимся на территории России и Беларуси, 30 бесплатных минут ежедневно для входящих и исходящих звонков на номера Украины и страны пребывания, а также 30 исходящих SMS.
А для абонентов "Киевстар", вынужденно выехавших из-за войны в одну из 9 стран Европы, в роуминге начнут действовать внутренние тарифы оператора.