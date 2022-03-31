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Категория
IT и Телеком
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Не блокировали вражеские домены: двух интернет-провайдеров исключили из госреестра Украины

провайдер
Оптическая связь. ua.depositphotos.com

Интернет-провайдеров ООО "Нетасист" и ООО "Нетассист" исключили из Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций за то, что они не блокировали российскую пропаганду. Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации.

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Причиной стало невыполнение распоряжений и требований Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины.

В частности, не были заблокированы вражеские домены. Далее к нарушителям будут применены более серьезные санкции, вплоть до аннулирования разрешений на пользование номерным ресурсом и лицензий на использование радиочастотного ресурса.

Для этих провайдеров могут быть также установлены временные особенности маршрутизации трафика.

Напомним, с 15 февраля, по данным Госспецсвязи, Украина испытала более 3000 DdoS-атак— они были направлены на критическую информационную инфраструктуру Украины.

Так, 28 марта мощная кибератака была совершена на IT-инфраструктуру компании "Укртелеком". В результате компания временно ограничила предоставление услуг для большинства частных пользователей и бизнес-клиентов.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Сергей Горелов