Не блокували ворожі домени: двох інтернет-провайдерів виключили із держреєстру України

Інтернет-провайдерів ТОВ "Нетасист" та ТОВ "Нетассист" виключили з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за те, що вони не блокували російську пропаганду. Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

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Причиною стало невиконання розпоряджень та вимог Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України.

Зокрема, не було заблоковано ворожі домени. Далі до порушників будуть застосовані серйозніші санкції, аж до анулювання дозволів на користування номерним ресурсом та ліцензій на використання радіочастотного ресурсу.

Для цих провайдерів можуть бути встановлені тимчасові особливості маршрутизації трафіку.

Нагадаємо, з 15 лютого, за даними Держспецзв'язку, Україна зазнала понад 3000 DdoS-атак, вони були спрямовані на критичну інформаційну інфраструктуру України.

Так, 28 березня потужну кібератаку було здійснено на IT-інфраструктуру компанії "Укртелеком". В результаті компанія тимчасово обмежила надання послуг для більшості приватних користувачів та бізнес-клієнтів.

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