Хакери атакували "Укртелеком"

28 березня на IT-інфраструктуру компанії "Укртелеком" було здійснено потужну кібератаку. Ближче до вечора ситуація стабілізувалася, продовжується поновлення надання послуг.

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Про це повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.

"Для збереження мережної інфраструктури та продовження надання сервісів ЗСУ, інших військових формувань та користувачів критичної інфраструктури "Укртелеком" тимчасово обмежив надання послуг для більшості приватних користувачів та бізнес-клієнтів", - резюмував Щиголь.

Він додав, що спеціалісти Держспецзв'язку оперативно відреагували на атаку, тому швидко її відбили.

Після відображення ворожих дій проти IT-інфраструктури "Укртелекому" фахівці компанії почали відновлювати надання послуг клієнтам.

Українські IT-фахівці мають великий досвід відображення кібератак. За місяць (15 лютого -15 березня) Україна зазнала понад 3000 DdoS-атак - кібератаки були направлені на критичну інформаційну інфраструктуру України.

На тлі цього Верховна Рада деталізувала кримінальну відповідальність за кіберзлочини, зокрема максимально посиливши її для атаки, що вчинили під час воєнного стану атаки, що спричинили масштабні наслідки.