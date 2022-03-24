Рада запровадила покарання до 15 років тюрми за масштабні кібератаки під час війни

Верховна Рада деталізувала кримінальну відповідальність за кіберзлочини, зокрема максимально посиливши її за здійснення під час воєнного стану атак, що спричинили масштабні наслідки.

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За ухвалення в цілому відповідного законопроекту №7182 на засіданні 24 березня проголосували 350 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Документ, зокрема, уточнює формулювання відповідної статті 361 Кримінального кодексу, яка відтепер стосуватиметься несанкціонованого втручання у роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж.

Штраф за такий злочин парламент підняв до рівня від 1 тисячі до 3 тисяч (на сьогодні – від 600 до 1000) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян: у 2022 році це від 1,24 до 3,72 мільйона гривень. Проте також може бути застосовано обмеження свободи терміном до трьох років.

Норму про можливість позбавлення волі за це парламент прибрав, залишивши її лише для випадків скоєння такого діяння повторно або за попередньою змовою групою осіб. При цьому пом'якшено і воно: замість термінів від 3 до 6 років в'язниці передбачено терміни від 2 до 5 років. Також запроваджено можливість "відбутися" обмеженням волі на такий самий термін або штрафом у сумі від 3 тисяч до 7 тисяч неоподатковуваних мінімумів (від 3,72 до 8,68 мільйона гривень).

За кібервтручання, яке призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення порядку її маршрутизації, вводиться покарання у вигляді штрафу від 7 тисяч до 10 тисяч НМДГ (від 8,68 до 12,4 мільйона гривень) або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням на три роки права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю або без нього.

Для випадків, коли втручання завдало значної шкоди або створило небезпеку тяжких технологічних аварій або екологічних катастроф, загибелі або масового захворювання населення або інших тяжких наслідків, встановлено покарання у вигляді ув'язнення на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років чи без нього. Під значною шкодою розуміється шкода, яка у 300 і більше разів перевищує НМДГ (372 тисячі гривень).

При цьому встановлено, що попередні два види порушень у разі їх вчинення під час воєнного стану караються в'язницею на строк від 10 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Водночас парламент звільнив від відповідальності так званих "білих хакерів", які ведуть діяльність відповідно до порядку пошуку та виявлення потенційних уразливостей згаданих систем чи мереж.

Крім цього, Рада посилила відповідальність за створення шкідливих програм або технічних засобів для кібератак: максимальне покарання за це було збільшено з двох років позбавлення волі до трьох років.

Нагадаємо, що за даними Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, з 15 лютого Україна зазнала вже понад 3000 DdoS-атак, які були спрямовані на критичну інформаційну інфраструктуру.

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