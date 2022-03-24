Рада ввела наказание до 15 лет тюрьмы за масштабные кибератаки во время войны

Верховная Рада детализировала уголовную ответственность за киберпреступления, в частности максимально ужесточив ее для совершивших во время военного положения атаки, повлекшие масштабные последствия.

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За принятие в целом соответствующего законопроекта №7182 на заседании 24 марта проголосовали 350 депутатов, сообщил нардеп Ярослав Железняк (фракция "Голос").

Документ, в частности, уточняет формулировку соответствующей статьи 361 Уголовного кодекса, которая отныне будет касаться несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем и электронных коммуникационных сетей.

Штраф за такое преступление парламент поднял до уровня от 1 тысячи до 3 тысяч (на сегодня - от 600 до 1000) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан: в 2022 году это от 1,24 до 3,72 миллиона гривен. Однако также может быть применено ограничение свободы на срок до трех лет.

Норму о возможности лишения свободы за это парламент убрал, оставив ее только для случаев совершения такого деяния повторно или по предварительному сговору группой лиц. При этом смягчена и она: вместо сроков от 3 до 6 лет тюрьмы предусмотрены сроки от 2 до 5 лет. Также введена возможность "отделаться" ограничением свободы на такой же срок или штрафом в сумме от 3 тысяч до 7 тысяч необлагаемых минимумов (от 3,72 до 8,68 миллиона гривен).

За кибервмешательство, которое привело к утечке, потере, подделке, блокировке информации, искажению процесса обработки информации или к нарушению порядка ее маршрутизации, вводится наказание в виде штрафа от 7 тысяч до 10 тысяч НМДГ (от 8,68 до 12,4 миллиона гривен) либо лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением на три года права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Для случаев если вмешательство причинило значительный ущерб или создало опасность тяжких технологических аварий или экологических катастроф, гибели или массового заболевания населения или других тяжких последствий, установлено наказание в виде заключения на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такового. Под значительным ущербом понимается ущерб, который в 300 и более раз превышает НМДГ (372 тысячи гривен).

При этом установлено, что предыдущие два вида нарушений в случае их совершения во время военного положения караются тюрьмой на срок от 10 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В то же время парламент освободил от ответственности так называемых "белых хакеров", ведущих деятельность в соответствии с порядком поиска и выявления потенциальных уязвимостей упомянутых систем или сетей.

Помимо этого, Рада ужесточила ответственность за создание вредоносных программ или технических устройств для кибератак: максимальное наказание а это увеличено с двух лет лишения свободы до трех лет.

Напомним, что по данным Государственной службы специальной связи и защиты информации, с 15 февраля Украина испытала уже более 3000 DdoS-атак, которые были направлены на критическую информационную инфраструктуру.

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