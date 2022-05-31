В Херсоне пропала мобильная связь от украинских операторов, россияне начали продавать свои сим-карты

Во временно оккупированном Херсоне пропала связь украинских операторов. На фоне этого россияне начали оперативно продавать украинцам сим-карты операторов РФ по паспортам.

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Об этом сообщает информационное агентство "Униан".

Предварительно известно, что Россия незаконно отключила мобильную связь украинских операторов поздно вечером 30 мая. Оккупанты предложили украинцам покупать их сим-карты, другого способа связи в городе пока нет.

Примечательно, что сим-карту можно купить только с паспортом, предоставив захватчикам свои данные. Известно, что возле точки продажи сим-карт расположен пункт, где принимают заявки на гражданство РФ.

По информации местного издания "Мост", россияне развернули десятки точек по продаже сим-карт "крымского" оператора сотовой связи. В Крыму работают несколько российских операторов.

Но технически они не могут обеспечить покрытие по все Херсонской области, поэтому услуги какого оператора предлагают украинцам, сложно понять.

Отметим, что это уже не первый раз, когда РФ пытается отключить Херсон он украинской мобильной связи. Ране оператором неоднократно удавалось восстанавливать покрытие на территории Херсонской области.