Враг может прослушивать мобильные телефоны на оккупированных территориях: как обезопасить себя и близких

В Центре противодействия дезинформации, который работает при Совете национальной безопасности и обороны, предупреждают, что враг на оккупированных территориях может прослушивать мобильные телефоны. Для конфиденциальных разговоров рекомендуется использовать мессенджеры с защищенным шифрованием.

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Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

"ЦПД предостерегает: из-за того, что сегодня оккупанты имеют доступ к сотовому оборудованию на временно оккупированной территории Украины, с их стороны возможно вмешательство в работу мобильной связи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это может происходить через "параллельную" переадресацию, при которой вызов может идти одновременно на два номера – непосредственного абонента и чужого номера.

"Чтобы обезопасить себя и близких от таких действий, призываем с помощью сервисных кодов проверить наличие переадресации вызова на вашем номере", - говорится в сообщении.

Также в ЦПД приводят сервисные коды, которые подходят для всех телефонов:

*#21# вызов – проверка информации о включенной переадресации.

*#43# вызов – статус услуги ожидания вызова.

*#62# вызов – проверка переадресации на другой номер.

*#33# вызов – отображает статус блокировки исходящих сервисов: звонков, SMS и данных.

##002# вызов – удаление всех переадресаций вызова.

В ЦПД подчеркивают, что для конфиденциальных разговоров рекомендуется использовать мессенжеры с защищенным шифрованием.

Напомним, во временно оккупированном Херсоне восстановили доступ к украинскому интернету после того, как РФ перенаправила интернет-трафик Херсонской области через свою инфраструктуру связи.

Также по состоянию на 4 мая все операторы мобильной связи, используя резервные каналы питания, возобновили связь в Херсоне и области.

По состоянию на 4 мая в некоторых районах Запорожской области отсутствует мобильная связь. В оккупированном Бердянске нет связи и интернета уже 3 дня.