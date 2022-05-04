Ворог може прослуховувати мобільні телефони на окупованих територіях: як убезпечити себе та близьких

У Центрі протидії дезінформації, який працює при Раді національної безпеки та оборони, попереджають, що ворог на окупованих територіях може прослуховувати мобільні телефони. Для конфіденційних розмов рекомендується використовувати месенджери із захищеним шифруванням.

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Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

"ЦПД застерігає: через те, що сьогодні окупанти мають доступ до стільникового обладнання на тимчасово окупованій території України, з їхнього боку можливе втручання у роботу мобільного зв'язку", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це може відбуватися через "паралельну" переадресацію, за якої виклик може йти одночасно на два номери – безпосереднього абонента та чужого номера.

"Щоб убезпечити себе та близьких від таких дій, закликаємо за допомогою сервісних кодів перевірити наявність переадресації виклику на вашому номері", — йдеться у повідомленні.

Також у ЦПД наводять сервісні коди, які підходять для всіх телефонів:

*#21# виклик – перевірка інформації про включену переадресацію;

*#43# дзвінок – статус очікування дзвінка;

*#62# виклик – перевірка переадресації на інший номер;

*#33# виклик – відображає статус блокування вихідних сервісів: дзвінків, SMS та даних;

##002# виклик – видалення всіх переадресацій виклику.

У ЦПД наголошують, що для конфіденційних розмов рекомендується використовувати месенджери із захищеним шифруванням.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Херсоні відновили доступ до українського інтернету після того, як РФ перенаправила інтернет-трафік Херсонської області через свою інфраструктуру зв'язку.

Також станом на 4 травня всі оператори мобільного зв'язку, використовуючи резервні канали, відновили зв'язок у Херсоні та області.

Станом на 4 травня у деяких районах Запорізької області відсутній мобільний зв'язок. В окупованому Бердянську немає зв'язку та інтернету вже 3 дні.