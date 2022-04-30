Українських блогерів просять не сіяти паніку та не оцінювати рішення військових

У Центрі протидії дезінформації, що працює при Раді національної безпеки та оборони, звернулися до блогерів, журналістів та лідерів думок. Їх закликали припинити оцінку війні, щоб не сіяти паніку серед населення.

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Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

"Утримуйтесь від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення та рішень командирів, зокрема посилаючись на власні джерела. Даючи публічну оцінку, ви можете посіяти паніку та створіть інфоприводи для російської пропаганди", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також нагадали, яких правил необхідно дотримуватися щодо оприлюднення інформації:

не транслювати переміщення військових;

не знімати місця обстрілів та роботу ППО;

перевіряти інформацію перед публікацією.

"Довіряйте тільки офіційним джерелам. У нас підступний ворог, який використовує все, щоб завдати нам шкоди. Не ставайте інструментом у його руках! Працюйте на державу, а не проти неї!" – зазначили у відомстві.

Зазначимо, в Україні діє закон про кримінальну відповідальність за несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення або розташування Збройних сил України в умовах військового чи надзвичайного стану.