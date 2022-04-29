Нова кібератака: хакери розсилають вірус під виглядом указу президента

Хакери використовують для кібератак електронні листи з темою "Указ Президента України № 576/22 про безпрецедентні заходи безпеки" зі шкідливим вкладенням, яке вражає комп'ютери.

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Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв'язку, попереджає про нову кібератаку на державні органи України.

Зокрема, зловмисники розсилають електронні листи із темою "Указ Президента України No 576/22 про безпрецедентні заходи безпеки".

Листи містять вкладення у вигляді ISO-файлу майже з аналогічною назвою: "Указ Президента України №151 про безпрецедентні заходи безпеки.iso". У разі його відкриття комп'ютер буде вражений шкідливою програмою Meterpreter.

"Активність фахівці асоціюють із хакерами, які нещодавно вже здійснювали кібератаки на державні організації України. Зокрема, розповсюджували небезпечні електронні листи з темою по маріупольській "Азовсталі", - зазначають у відомстві.

Зазначимо, що Росія витрачає десятки мільйонів доларів на день на кібератаки за українськими ресурсами.

Так, на енергетичну інфраструктуру України з початку війни з Росією було здійснено понад 200 тисяч кібератак. При цьому за весь 2021 сфера енергетики пережила 900 тисяч таких атак.