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Новая кибератака: хакеры рассылают вирус под видом указа президента
Хакеры используют для кибератак электронные письма с темой "Указ Президента Украины No 576/22 о беспрецедентных мерах безопасности" с вредоносным вложением, которое поражает компьютеры.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, предупреждает о новой кибератаке на государственные органы Украины.
В частности, злоумышленники рассылают электронные письма с темой "Указ Президента Украины No 576/22 о беспрецедентных мерах безопасности".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Письма содержат вложение в виде ISO-файла почти с аналогичным названием: "Указ Президента Украины No 151 о беспрецедентных мерах безопасности.iso". В случае его открытия, компьютер будет поражен вредоносной программой Meterpreter.
"Активность специалисты ассоциируют с хакерами, которые недавно уже осуществляли кибератаки на государственные организации Украины. В частности, распространяли опасные электронные письма с темой по мариупольской "Азовстали", - отмечают в ведомстве.
Отметим, Россия тратит десятки миллионов долларов в день на кибератаки по украинским ресурсам.
Так, на энергетическую инфраструктуру Украины с начала войны с Россией было осуществлено больше 200 тысяч кибератак. При этом за весь 2021 год сфера энергетики пережила 900 тысяч таких атак.