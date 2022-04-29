Новая кибератака: хакеры рассылают вирус под видом указа президента

Хакеры используют для кибератак электронные письма с темой "Указ Президента Украины No 576/22 о беспрецедентных мерах безопасности" с вредоносным вложением, которое поражает компьютеры.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, предупреждает о новой кибератаке на государственные органы Украины.

В частности, злоумышленники рассылают электронные письма с темой "Указ Президента Украины No 576/22 о беспрецедентных мерах безопасности".

Письма содержат вложение в виде ISO-файла почти с аналогичным названием: "Указ Президента Украины No 151 о беспрецедентных мерах безопасности.iso". В случае его открытия, компьютер будет поражен вредоносной программой Meterpreter.

"Активность специалисты ассоциируют с хакерами, которые недавно уже осуществляли кибератаки на государственные организации Украины. В частности, распространяли опасные электронные письма с темой по мариупольской "Азовстали", - отмечают в ведомстве.

Отметим, Россия тратит десятки миллионов долларов в день на кибератаки по украинским ресурсам.

Так, на энергетическую инфраструктуру Украины с начала войны с Россией было осуществлено больше 200 тысяч кибератак. При этом за весь 2021 год сфера энергетики пережила 900 тысяч таких атак.