Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за раскрытие расположения сил ВСУ: что и кому по нему грозит

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за несанкционированное распространение информации о перемещении или расположении Вооруженных сил Украины в условиях военного или чрезвычайного положения.

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Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Отметим, что украинский парламент 24 марта принял закон, по которому в Украине устанавливается уголовная ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении или расположении ВСУ в условиях военного или чрезвычайного положения. По нему, за распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, или без получения письменного разрешения Генштаба на ее распространение, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ, или без получения письменного разрешения на ее распространение, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Кроме того, действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений или с целью предоставления такой информации государству-агрессору либо незаконным вооруженным формированием, или если они повлекли тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.

Закон вступит в силу на следующий день после его публикации.

Напомним, ранее президент подписал закон о продлении военного положения в стране на 30 дней, до 25 апреля.