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Політика
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Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за розкриття розташування сил ЗСУ: що і кому за ним загрожує

Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за розкриття розташування сил ЗСУ: що і кому за ним загрожує

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення або розташування Збройних сил України в умовах військового чи надзвичайного стану.

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Про це йдеться на веб-сайті Верховної Ради.

Зазначимо, що український парламент 24 березня ухвалив закон, за яким в Україні встановлюється кримінальна відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розташування ЗСУ в умовах військового чи надзвичайного стану. За ним за поширення інформації про спрямування, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, або без отримання письмового дозволу Генштабу на її розповсюдження, карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ або інших військових формувань України, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі до Генштабу ЗСУ, або без отримання письмового дозволу на її розповсюдження, карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Крім того, дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, з корисливих спонукань або з метою надання такої інформації державі-агресору або незаконним збройним формуванням, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

Закон набуде чинності наступного дня після публікації.

Нагадаємо, раніше президент підписав закон про продовження військового стану в країні на 30 днів, до 25 квітня.

Автор:
Илья Требор