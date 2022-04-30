Украинских блогеров просят не сеять панику и не оценивать решения военных

В Центре противодействия дезинформации, который работает при Совете национальной безопасности и обороны, обратились к блогерам, журналистам и лидерам мнений. Их призвали прекратить давать оценку войне, чтобы не сеять панику среди населения.

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Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

"Удерживайтесь от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров, в частности ссылаясь на собственные источники. Давая публичную оценку, вы можете посеять панику и создадите инфоповоды для российской пропаганды", - говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, какие правила необходимо соблюдать относительно обнародования информации:

не транслировать перемещение военных;

не снимать места обстрелов и работу ПВО;

проверять информацию перед публикацией.

"Доверяйте только официальным источникам. У нас коварный враг, использующий все, чтобы нанести нам урон. Не становитесь инструментом в его руках! Работайте на государство, а не против него!" – отметили в ведомстве.

Отметим, в Украине действует закон об уголовной ответственности за несанкционированное распространение информации о перемещении или расположении Вооруженных сил Украины в условиях военного или чрезвычайного положения.