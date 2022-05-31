У Херсоні зник мобільний зв'язок від українських операторів, росіяни почали продавати свої сім-карти

У тимчасово окупованому Херсоні зник зв'язок українських операторів. На тлі цього росіяни почали оперативно продавати українцям сім-карти операторів РФ за паспортами.

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Про це повідомляє інформаційне агентство "УНІАН".

Попередньо відомо, що Росія незаконно відключила мобільний зв'язок українських операторів пізно увечері 30 травня. Окупанти запропонували українцям купувати їх сім-карти, іншого способу зв'язку в місті поки що немає.

Примітно, що сім-карту можна купити лише з паспортом, надавши загарбникам свої дані. Відомо, що біля точки продажу сім-карт розташований пункт, де приймають заявки на громадянство РФ.

За інформацією місцевого видання "Мост", росіяни розгорнули десятки точок із продажу сім-карт "кримського" оператора стільникового зв'язку. У Криму працює кілька російських операторів.

Але технічно вони не можуть забезпечити покриття по всій Херсонській області, тому послуги якого оператора пропонують українцям, важко зрозуміти.

Зазначимо, що це вже не вперше, коли РФ намагається відключити Херсон він українського мобільного зв'язку. Раніше операторам неодноразово вдавалося відновлювати покриття на території Херсонської області.