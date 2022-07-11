Енергодар Запорізької області залишився без інтернету

В Енергодарі та інших населених пунктах Василівського району Запорізької області 11 липня знову зник інтернет. Про це повідомив місцевий провайдер Prosto, повідомляє мер Енергодару Дмитро Орлов.

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"Шановні абоненти Енергодару, Дніпровки, Кам'янки-Дніпровської, Великої Знам'янки, Малої та Великої Білозерки, Веселого, Михайлівки! Аварія на мережі. Термінів відновлення на даний момент немає. Розбираємось у ситуації", - заявили представники Prosto.

Крім того, у тимчасово окупованому Херсоні ще наприкінці травня зник зв'язок українських операторів. На тлі цього росіяни почали оперативно продавати українцям сім-карти операторів РФ за паспортами.

У Нижньосірогозькій громаді та частково у місті Берислав Херсонської області мобільний зв'язок з'явився.

При цьому найближчим часом у всій області області не вдасться відновити роботу українських операторів мобільного зв'язку та доступ в інтернет.