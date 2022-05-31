На Херсонщине в ближайшее время не получится вернуть украинскую мобильную связь

В ближайшее время в Херсонской области не получится восстановить работу украинских операторов мобильной связи и доступ в интернет. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Госспецсвязи.

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"К сожалению, в ближайшее время восстановить связь в области скорее всего не удастся, поскольку соответствующее оборудование находится под полным контролем оккупационного режима и российских военных. Это уже не первая попытка лишить украинских граждан, оказавшихся на временно оккупированных территориях, возможности связаться с родными, вызвать скорую помощь или спасателей, получить правдивую информацию о ходе войны и ситуации в стране. Зато появились сообщения о трансляции через громкоговорители российской лживой пропаганды. Агрессор, видимо, до сих пор думает, что без альтернативных источников информации украинцы начнут верить вражеской пропаганде", — сообщает ведомство.

Госспецсвязи отмечает, что такие действия оккупантов могут быть связаны с беспомощностью российской армии, которая терпит потери и не может сдержать контратакующих действий украинских военных, поскольку российские военные боятся, что сообщения об успехах украинской армии усилит сопротивление и активизируют работу партизан в области.

"В то же время мы не исключаем в дальнейшем попыток подключения украинских пользователей к российским интернет-сетям и мобильным операторам, полностью контролируемым враждебными спецслужбами", — сказано в сообщении.

Также в сообщении говорится, что подключение украинцев к российским сетям и оператором будет грубым нарушением международного законодательства. В таком случае Украина будет обращаться в международные организации, чтобы прекратить незаконные действия оккупантов.

Кроме того, Госспецсвязи рекомендует гражданам, которые используют телефон в российских сетях придерживаться максимальных мер безопасности.

Напомним, во временно оккупированном Херсоне пропала связь украинских операторов. На фоне этого россияне начали оперативно продавать украинцам сим-карты операторов РФ по паспортам.