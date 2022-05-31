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ІТ та Телеком
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На Херсонщині найближчим часом не вдасться повернути український мобільний зв'язок

На Херсонщині найближчим часом не вдасться повернути український мобільний зв&#39;язок

Найближчим часом у Херсонській області не вдасться відновити роботу українських операторів мобільного зв'язку та доступу до інтернету. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє Держспецзв'язку.

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"На жаль, найближчим часом відновити зв'язок в області, швидше за все, не вдасться, оскільки відповідне обладнання знаходиться під повним контролем окупаційного режиму і російських військових. Це вже не перша спроба позбавити українських громадян, які опинилися на тимчасово окупованих територіях, зв'язатися з рідними, викликати швидку допомогу або рятувальників, отримати правдиву інформацію про хід війни та ситуацію в країні. Натомість з'явилися повідомлення про трансляцію через гучномовці російської брехливої пропаганди", - повідомляє відомство.

Держспецзв'язку зазначає, що такі дії окупантів можуть бути пов'язані з безпорадністю російської армії, яка зазнає втрат і не може стримати контратакуючих дій українських військових, оскільки російські військові бояться, що повідомлення про успіхи української армії посилить опір та активізують роботу партизанів в області.

"Водночас ми не виключаємо надалі спроб підключення українських користувачів до російських інтернет-мереж та мобільних операторів, що повністю контролюються ворожими спецслужбами", - сказано в повідомленні.

Також у повідомленні йдеться, що підключення українців до російських мереж та операторів буде грубим порушенням міжнародного законодавства. У такому разі Україна звертатиметься до міжнародних організацій, щоб припинити незаконні дії окупантів.

Крім того, Держспецзв'язку рекомендує громадянам, які використовують телефон у російських мережах дотримуватись максимальних заходів безпеки.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Херсоні зник зв'язок українських операторів. На тлі цього росіяни почали оперативно продавати українцям сім-карти операторів РФ за паспортами.

Автор:
Степан Крьока