В Енергодарі вночі та вдень чути вибухи та постріли: мер спростував, що це справа рук ЗСУ

Мер окупованого російськими військами Енергодара Запорізької області Дмитро Орлов закликає населення не панікувати через вибухи та постріли на території міста, називаючи їх провокаціями окупантів. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"На своїх пропагандистських каналах окупанти розповсюджують заяви, що ЗСУ начебто серед білої днини обстріляли житлові квартали міста. В Енергодарі дійсно сьогодні знову чути постріли та вибухи. Лунають вони з промислової зони міста. Але ЗСУ не мають до них жодного відношення. Коли ЗСУ підуть в контрнаступ, Енергодар обов’язково про це дізнається. І це буде відбуватися не таким чином, як малюють зараз рашисти", - заявив мер.

На думку Орлова, найбільш імовірною причиною таких провокацій є намагання максимально посіяти паніку серед місцевого населення і таким чином спровокувати людей до масового одночасного виїзду з міста, що у свою чергу дозволить використати скупчення великої кількості людей в районі Василівки та штучно затримувати там авто на невизначений термін.

"На превеликий жаль це спроба окупантів використати громадян України для великого "живого щита" з цивільного населення перед контрнаступом ЗСУ, щоб заблокувати просування та інтенсивність атаки наших військових", - додав градоначальник.

Він закликав всіх мешканців Енергодара максимально утриматися зараз від пересування вулицями міста, не підходити до вікон, не підіймайти незнайомі предмети чи пакунки, оскільки "провокації можуть набувати різних форм".

При цьому перед цим Орлов повідомив, що вибухи та постріли лунали й у ніч на 12 липня, зокрема у житлових кварталах.

"Сьогодні вночі Енергодар не спав. Спочатку людей розбудили звуки кількох вибухів, що пролунали чи-то в самому місті, чи-то біля нього. А далі протягом другої половини ночі в різних мікрорайонах лунали дивні хаотичні постріли", - написав він.

За словами мера, дивними ці події можна назвати, бо в енергодарців "склалося стійке враження", що окупанти стріляли просто в повітря, зображуючи перестрілку, якої насправді не було.

"І це не просто враження. Вже на ранок від самих орків з’явилась інформація, що з дронів начебто було атаковано приміщення СБУ в Енергодарі, яке отримало пошкодження. Вкотре переконуємся, що вірити будь-якій інформації, яка виходить від окупантів, не можна. "Обстріл" будівлі СБУ - це провокація самих рашистів. Як і подальша стрілянина в повітря на вулицях міста", - заявив він.

Орлов додав, що обстрілювати будівлю СБУ Збройним силам України немає жодного сенсу, оскільки вона вже тривалий час не використовується самими окупантами, і про це військовим відомо.

"Насправді це військові РФ обстріляли і потім показали пошкодження гаражу, який знаходиться неподалік будівлі СБУ. Лишається відкритим питання, для чого їм це потрібно. Можливо, щоб "виправдати" обстріли населених пунктів на протилежному березі Дніпра. Або роблять вигляд, що ведуть нічні бої з противником, аби довше затриматися в місті і не потрапити на ротацію - на передову", - припустив мер.

Додамо також, що напередодні оператор Запорізької атомної електростанції держкомпанія "Енергоатом" заявила, что російські військові силою змусили пустити на об'єкт російського пропагандиста задля створення потрібної їм медійної картинки про безпечну роботу АЕС під дулами зброї окупантів.