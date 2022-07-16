Россияне ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя

В Днепропетровской области армия страны-агрессора РФ продолжает обстреливать населённые пункты. Утром оккупанты из "Градов" накрыли огнем Никопольский район.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Враг продолжает террор наших городов и сел. К утру российская армия накрыла огнем Никопольский район. Умышленно ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя", - отметил Резниченко.

Повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ.

Одна женщина ранена. Сейчас она находится в больнице.

"Предварительно, два человека находятся под завалами разрушенных квартир. На месте работают спасатели - разбирают разрушения и ищут людей", - отметил глава ОВА.

В Криворожском районе под обстрелы попали Зеленодольская, Апостоловская и Широковская общины. В Шестерне есть поврежденное жилье. Произошел пожар в частном дворе. К счастью, без пострадавших.

"На промышленном предприятии в Днепре, куда накануне вечером попала ракета, спасатели одно возгорание потушили, другое еще тушат. По уточненным данным, вечерняя атака на нашу область унесла 3 жизни, 16 человек получили ранения", - сообщил Резниченко.

Отметим, в ночь на 15 июля военные армии страны-агрессора РФ продолжали обстреливать Днепропетровскую область. В Синельниковском районе российская ракета попала в школу.