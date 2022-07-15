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Армія РФ обстріляла три райони Дніпропетровської області
У ніч проти 15 липня військові армії країни-агресора РФ продовжували обстрілювати Дніпропетровську область, руйнуючи мирну інфраструктуру. У Синельниківському районі російська ракета потрапила у школу.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Напружена ніч тривог та обстрілів. Російська орда атакувала одразу три райони області. Ціліли по наших містах та селах з різної зброї", - зазначив Резніченко.
У Нікопольському районі через обстріл зайнялося пальне. Пожежники гасили полум'я кілька годин. На місці обстрілу було виявлено уламки від "Градів" та фосфорних боєприпасів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У Криворізькому районі ворог знову обстріляв зі ствольної артилерії паркову зону Зеленодольська.
"У Синельниківському районі "приліт". Ракета влучила у школу. Там серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали", - повідомив Резніченко.
Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.
Зазначимо, армія Російської Федерації пізно ввечері 14 липня завдала ракетного удару біля Нікополя Дніпропетровської області.