Армія РФ обстріляла три райони Дніпропетровської області

У ніч проти 15 липня військові армії країни-агресора РФ продовжували обстрілювати Дніпропетровську область, руйнуючи мирну інфраструктуру. У Синельниківському районі російська ракета потрапила у школу.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Напружена ніч тривог та обстрілів. Російська орда атакувала одразу три райони області. Ціліли по наших містах та селах з різної зброї", - зазначив Резніченко.

У Нікопольському районі через обстріл зайнялося пальне. Пожежники гасили полум'я кілька годин. На місці обстрілу було виявлено уламки від "Градів" та фосфорних боєприпасів.

У Криворізькому районі ворог знову обстріляв зі ствольної артилерії паркову зону Зеленодольська.

"У Синельниківському районі "приліт". Ракета влучила у школу. Там серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали", - повідомив Резніченко.

Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

Зазначимо, армія Російської Федерації пізно ввечері 14 липня завдала ракетного удару біля Нікополя Дніпропетровської області.