Армия РФ обстреляла три района Днепропетровской области

В ночь на 15 июля военные армии страны-агрессора РФ продолжали обстреливать Днепропетровскую область, разрушая мирную инфраструктуру. В Синельниковском районе российская ракета попала в школу.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Напряженная ночь тревог и обстрелов.Российская орда атаковала сразу три района области. Целили по нашим городам и селам из разного оружия", - отметил Резниченко.

В Никопольском районе из-за обстрела загорелось горючее. Пожарные тушили пламя несколько часов. На месте обстрела были обнаружены обломки от "Градов" и фосфорных боеприпасов.

В Криворожском районе враг снова обстрелял из ствольной артиллерии парковую зону Зеленодольска.

"В Синельниковском районе "прилет". Ракета попала в школу. Там серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы", - сообщил Резниченко.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Отметим, армия Российской Федерации поздним вечером 14 июля нанесла ракетный удар возле Никополя Днепропетровской области.