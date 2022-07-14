Россияне снова обстреляли Днепропетровскую область: "прилеты" зафиксированы возле Никополя

Армия Российской Федерации нанесла ракетный удар возле Никополя Днепропетровской области.

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Об этом сообщил глава районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"Прилеты возле Никополя. Успокоились. Сидим в домах. Ничего не постим, не комментируем", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 14 июля военные армии страны-агрессора РФ продолжали обстреливать Днепропетровскую область. Под огонь оккупантов попала Зеленодольская община.